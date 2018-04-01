В Москве состоится открытие барельефа «Сергей Рахманинов» 

Торжественное открытие монументального барельефа "Сергей Рахманинов" состоится в день 145-летия композитора 1 апреля в фойе концертного зала "Филармония-2", сообщили в пресс-службе Московской филармонии.
К открытию концертного зала "Филармония-2", состоявшемуся в декабре 2014 года, была проведена капитальная реконструкция здания: переоборудованы внешний фасад, зрительный зал, улучшена акустика. Новому залу было присвоено имя Сергея Рахманинова, и возникла идея создать здесь художественный символ в честь великого русского композитора. Изображение выполнил скульптор Андрей Коробцов.
К юбилею композитора Московская филармония в апреле проводит "Рахманиновские дни". В Концертном зале имени Чайковского, в зале "Филармония-2" и в Большом зале Московской консерватории прозвучат симфонические и вокальные произведения, а также фортепианные концерты в интерпретациях Дениса Мацуева, Джона Лилла, Александра Гиндина, Филиппа Копачевского, Лукаса Генюшаса.
В день рождения Рахманинова 1 апреля на сцене зала его имени выступит Большой симфонический оркестр имени Чайковского под управлением маэстро Владимира Федосеева. В программе концерта "Вокализ" и "Симфония № 2" Рахманинова.