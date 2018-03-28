Работники ГКУ «Организатор перевозок» ежедневно помогают пассажирам в районе закрытых станций метро в ЮВАО

Бесперебойную работу компенсационного транспорта в районе временно закрытых станций Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена помогают обеспечивать сотрудники ГКУ «Организатор перевозок» совместно с дорожным патрулем ГКУ «Центр организации дорожного движения».

Также они следят за безопасностью пассажиров и информируют их о местонахождении измененных остановок общественного транспорта.

— Почти 150 работников ежедневно дежурят на пяти станциях метро: «Кузьминки», «Жулебино», «Выхино», «Лермонтовский проспект» и «Котельники», — сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Павел Павлов . — Они помогают пассажирам найти необходимую остановку автобусов компенсационных маршрутов КМ1, КМ2 и КМ3, а также остановки общественного транспорта, которые временно изменили свое местоположение.

Кроме того, сотрудники ГКУ «Организатор перевозок» следят за отсутствием припаркованных на проезжей части автомобилей. Контроль парковки на прилегающих улицах осуществляют МАДИ и ГКУ АМПП, отслеживая остановку и стоянку машин в зоне действия запрещающих знаков и эвакуируя на специализированные стоянки. Водителям вручают листовки, где сообщается об изменениях в привычной схеме дорожного движения.

Между тем в связи с закрытием железнодорожной платформы Выхино было оформлено более 38,5 тысячи бесплатных разовых билетов от станций Панки, Ухтомская, Люберцы-1, Косино до московских железнодорожных станций Казанского направления и обратно.

Станции «Котельники», «Жулебино», «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии метро были закрыты на неделю с 24 марта в связи со строительством Кожуховской ветки. Для удобства проезда организованы бесплатные компенсационные автобусные маршруты, которые курсируют между транспортно-пересадочными узлами, которые примыкают к этим станциям. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта, в 05.30.