Число площадок Московского международного кинофестиваля будет увеличено

Владимир Филиппов. Три столичных кинотеатра — «Космос», «Звезда» и «Юность» — станут в этом году площадками Московского международного кинофестиваля впервые, сообщил замруководителя департамента культуры Москвы

Он отметил, что городские власти в 2018 году продолжают поддерживать ММКФ, который является самым авторитетным российским кинофестивалем. В этом году площадка проведения фестиваля будет расширена на сеть кинотеатров «Московское кино» — «Космос», «Звезда» и «Юность». Фестиваль таким образом впервые пройдет в столь широком формате.

Подведение итогов и награждение состоится в День российского кино, 27 августа. Прием заявок начался два с половиной месяца назад, подано более 20 заявок.

В 2017 году был вручен специальный приз мэра Москвы для фильмов, которые в своем видеоряде показывают современную Москву.

ММКФ в этом году пройдет в столице с 19 по 26 апреля.