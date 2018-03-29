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Число площадок Московского международного кинофестиваля будет увеличено
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Число площадок Московского международного кинофестиваля будет увеличено 

Аргументы и Факты 35 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
Три столичных кинотеатра — «Космос», «Звезда» и «Юность» — станут в этом году площадками Московского международного кинофестиваля впервые, сообщил замруководителя департамента культуры Москвы Владимир Филиппов.
Он отметил, что городские власти в 2018 году продолжают поддерживать ММКФ, который является самым авторитетным российским кинофестивалем. В этом году площадка проведения фестиваля будет расширена на сеть кинотеатров «Московское кино» — «Космос», «Звезда» и «Юность». Фестиваль таким образом впервые пройдет в столь широком формате.
Филиппов также рассказал, что несколько картин будут бороться за приз мэра Москвы «За создание образа Москвы в киноискусстве». Среди них фантастический фильм «Притяжение» Федора Бондарчука, комедия «Призрак» Александра Войтинского и драма «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.
Подведение итогов и награждение состоится в День российского кино, 27 августа. Прием заявок начался два с половиной месяца назад, подано более 20 заявок.
В 2017 году был вручен специальный приз мэра Москвы для фильмов, которые в своем видеоряде показывают современную Москву.
ММКФ в этом году пройдет в столице с 19 по 26 апреля.
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