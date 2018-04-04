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Переменная облачность и до 10 градусов тепла ожидается в Московском регионе в среду
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Переменная облачность и до 10 градусов тепла ожидается в Московском регионе в среду 

РИАМО 40 минут назад
Фото: РИАМО
В Москве и Подмосковье в среду ожидается переменная облачность, максимальная температура воздуха поднимется до 10 градусов тепла, сообщается на сайте «Метеоновости».
«В среду в Московском регионе тепло и без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве 7-9 градусов, по области — 5-10 градусов», — говорится в сообщении.
Также ожидается слабый ветер, а атмосферное давление в середине дня составит 752 миллиметра ртутного столба.
Синоптики отмечают что такая погода может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. У них возможны головные и сердечные боли, скачки артериального давления, мигрени, вялость.
«Повышенная влажность воздуха может стать причиной сезонного обострения хронических воспалительных заболеваний суставов и позвоночника у людей, страдающих ими», — говорится в материале.
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