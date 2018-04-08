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Ливни накроют Московский регион в середине недели
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Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым

Ливни накроют Московский регион в середине недели 

РИАМО 8 апреля 2018
Фото: Вечерняя Москва
В середине текущей недели в Подмосковье и Москве ожидаются ливни, которые придут вместе с холодным фронтом, температура в регионе днем понизится до плюс 10 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».
«В Москве сегодня-завтра воздух прогреется до плюс 18-19 градусов. Правда, экстремально теплый период окажется недолгим — уже в среду в регион прорвется холодный атмосферный фронт, пройдут ливневые дожди, и в конце рабочей недели дневная температура понизится до плюс 10-12 градусов, что вполне в рамках климата», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщал сотрудник Гидрометцентра России, в столице с 10 апреля и до конца недели ожидается усиление ветра, порывы которого будут достигать 18-22 метров в секунду.
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