На акцию памяти погибших пришли 12 тысяч человек

Свыше 12 тысяч человек в Москве пришли на акцию памяти погибших в Кемерове

Такие данные приводит МВД. Речь идёт о тех, кто пришёл на Манежную и Пушкинскую площади, а также к представительству Кемеровской области в столице.

Акция на Пушкинской площади не была согласована властями, однако её проведению решили не препятствовать.

В результате пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» погибли 64 человека, более 60 обратились за медицинской помощью. В больницах остаются 15 пострадавших. На месте ЧП идёт разбор завалов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. 28 марта в России объявлено днём национального траура.