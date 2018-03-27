Пассажиры смогут купить брелок «Стрелка» на железнодорожной станции Щербинка 

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Центральная пригородная пассажирская компания дала старт продаже брелков «Стрелка». Об этом сообщили 27 марта в Агентстве городских новостей «Москва» со ссылкой на заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Святослава Иванова.
Обновленное средство оплаты проезда значительно расширит свой функционал.
— Помимо «Стрелки» для областного транспорта и «Тройки» для столичного, на брелок можно записать билет или проездной на электричку. Таким образом, не нужно использовать несколько карт, а обновленный формат делает ежедневное использование общественных средств передвижения еще более удобным, — сообщил Святослав Иванов
Приобрести обновленную «Стрелку» можно на более чем 30 остановках пригородных электричек в Москве, в том числе на станции Щербинка.