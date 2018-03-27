Подать заявку на участие в ярмарке выходного дня можно на портале mos.ru

Принять участие в ярмарке выходного дня можно будет, оформив заявку на сайте уже со 2 апреля. Информацию об этом опубликовали на портале мэра и Правительства Москвы

Так, желающие забронировать место на торговых площадках выходного дня смогут сделать это в период со 2 по 6 апреля. Московские власти также сообщают, что в этом году на каждой площадке будут выделены места для пенсионеров и горожан с ограниченными возможностями здоровья.

Чтобы забронировать место на ярмарке выходного дня, необходимо зарегистрироваться на портале mos.ru , после этого перейти в раздел «Услуги», кликнуть по ссылке «Бизнес» и выбрать подраздел «Розничная торговля и общепит», далее — «Предоставление места для продажи товаров на ярмарке выходного дня в Москве ».

В Бирюлеве Западном в этом году ярмарочную площадку расположат по адресу: улица Булатниковская, владение 9.

Фото: портал мэра и Правительства Москвы.