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Подать заявку на участие в ярмарке выходного дня можно на портале mos.ru
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Подать заявку на участие в ярмарке выходного дня можно на портале mos.ru 

Управа района Бирюлево Западное 1 час назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Принять участие в ярмарке выходного дня можно будет, оформив заявку на сайте уже со 2 апреля. Информацию об этом опубликовали на портале мэра и Правительства Москвы.
Так, желающие забронировать место на торговых площадках выходного дня смогут сделать это в период со 2 по 6 апреля. Московские власти также сообщают, что в этом году на каждой площадке будут выделены места для пенсионеров и горожан с ограниченными возможностями здоровья.
Чтобы забронировать место на ярмарке выходного дня, необходимо зарегистрироваться на портале mos.ru, после этого перейти в раздел «Услуги», кликнуть по ссылке «Бизнес» и выбрать подраздел «Розничная торговля и общепит», далее — «Предоставление места для продажи товаров на ярмарке выходного дня в Москве».
В Бирюлеве Западном в этом году ярмарочную площадку расположат по адресу: улица Булатниковская, владение 9.
Фото: портал мэра и Правительства Москвы.
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