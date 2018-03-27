На создание инженерной инфраструктуры в новой Москве выделят 14 млрд руб на 3 года

Столичные власти планируют направить порядка 14 миллиардов рублей в течение трех лет на создание единой схемы водоснабжения на присоединенных территориях, а также на реорганизацию системы канализации, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы

«Такой объем финансирования на трехлетний период предполагает, в частности, создание единой схемы водоснабжения территории, реорганизацию системы канализации», — отметил руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин

Одна из первоочередных задач — создание головных объектов инженерной инфраструктуры Административно-делового центра (АДЦ) в Коммунарке.

«На минувшей неделе власти Москвы утвердили проект планировки территории линейного объекта — головных объектов водоотведения. Он предусматривает строительство канализационной насосной станции в поселке Коммунарка с отводящими напорными канализационными коллекторами протяженностью 2,3 километра, подводящей самотечной канализацией длиной 900 метров», — подчеркивается в материале.

Также запланировано строительство аварийно-регулирующего резервуара (АРР) на территории существующей канализационной насосной станции (КНС) «Коммунарка», а также прокладка коммуникаций для инженерного обеспечения объекта.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина Строительный комплекс столицы уделяет приоритетное внимание инженерной инфраструктуре ТиНАО. Ее создание — это своеобразный плацдарм, обеспечивающий возведение комфортного жилья, объектов производственного и социального назначения, а также дорожно-транспортной инфраструктуры», — добавил Жидкин.

Кроме того, уже в нынешнем году намечено завершить строительство водопровода протяженностью 3,4 километра от сетей «Мосводоканала» для жителей четырех поселений ТиНАО.

«Работы, ведущиеся департаментом в рамках городской Адресной инвестиционной программы (АИП) «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры для жилых домов в поселке Марушкинское», предусматривают, в том числе и строительство водовода от сетей АО «Мосводоканал» до водозаборного узла (ВЗУ) в деревне Марушкино общей протяженностью 3,4 километра», — уточнил Жидкин.

По его словам, данный водовод в перспективе с устройством закольцовки с водоводом вдоль Киевского шоссе позволит организовать централизованное водоснабжение от системы Московского водопровода поселений Марушкинское, Кокошкинское, Филимонковское и Московский.

«Строительство водопровода должно быть завершено в 2018 году, а дальнейшее развитие сети рассчитано до 2025 года», — заключил Жидкин.