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В Москве начали продавать транспортный брелок «Стрелка-Тройка»
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В Москве начали продавать транспортный брелок «Стрелка-Тройка» 

Мир24 1 час назад
В кассах Центральной пригородной пассажирской компании началась продажа брелоков «Стрелка-Тройка», в которых установлены чипы проездных Москвы и области с отдельными балансами, сообщает пресс-служба областного министерства транспорта.
Заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Святослав Иванов отметил, что выбор места продаж не случаен, так как многие пассажиры едут в Москву, и использование брелка с двумя электронными кошельками избавит их от необходимости носить с собой несколько карт.
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Напомним, брелок «Стрелка» появился в продаже еще в прошлом году. Карта из прочного пластика водонепроницаема и устойчива к механическим повреждениям. Приобрести его можно в 30 кассах ЦППК, а также в некоторых салонах связи.
«Стрелкой» можно расплачиваться на всех видах общественного транспорта в Подмосковье, а «Тройкой» можно оплатить проезд в городском общественном транспорте Москвы, пригородных электропоездах, а также поездах «Аэроэкспресс».
Кроме того, с помощью «Тройки» можно посетить интерактивный музей «Лунариум», «Московский зоопарк» и другие места.
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