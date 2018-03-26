Более 700 литров чая раздали у станций «Кузьминки» и «Выхино» за два дня

МОСКВА , 26 мар — РИА Новости . Более 700 литров чая раздали за два дня пассажирам у станций «Выхино» и «Кузьминки» московского метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки в понедельник.

Ранее первый замначальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов рассказал, что пассажирам метро на юго-востоке Москвы, где на неделю закрыли три станции, начали раздавать горячий чай.

"В воскресенье 25 марта с 08.00 до 19.00 мы раздали пассажирам более 300 литров чая. Всего за два дня — 24 и 25 марта — было роздано более 700 литров чая", — сказал собеседник агентства.

Ранее в метро сообщили, что с 24 по 30 марта включительно будут временно закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект». В этот период поезда будут курсировать от станции «Планерная» до станции «Выхино» и обратно. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу 31 марта в 05.30.