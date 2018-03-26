Лидером в комплексном зачете межокружных спартакиад стал северо-запад столицы

В столице наградили победителей ежегодного городского смотра-конкурса «Московский двор — спортивный двор» и Московских межокружных спартакиад за 2017 год. Лидером признан Северо-Западный округ.

Алексей Кондаранцев. — В столице спортом систематически занимаются свыше четырех миллионов москвичей, что в два раза больше в сравнении с 2010 годом. В прошлом году участниками мероприятий различного уровня стали более 2 миллионов 400 тысяч жителей столицы, — отметил на церемонии награждения первый заместитель руководителя Департамента спорта и туризма города Москвы

В межокружной спартакиаде «Московский двор — спортивный двор» СЗАО занял 1 место. В спартакиаде «Спорт для всех» — третье место. В соревнованиях спортивных семей спартакиады «Всей семьей за здоровьем» — второе место. (ср)