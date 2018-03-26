Ещё
Лидером в комплексном зачете межокружных спартакиад стал северо-запад столицы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лидером в комплексном зачете межокружных спартакиад стал северо-запад столицы 

Управа района Митино 1 час назад
Фото: Управа района Митино
В столице наградили победителей ежегодного городского смотра-конкурса «Московский двор — спортивный двор» и Московских межокружных спартакиад за 2017 год. Лидером признан Северо-Западный округ.
— В столице спортом систематически занимаются свыше четырех миллионов москвичей, что в два раза больше в сравнении с 2010 годом. В прошлом году участниками мероприятий различного уровня стали более 2 миллионов 400 тысяч жителей столицы, — отметил на церемонии награждения первый заместитель руководителя Департамента спорта и туризма города Москвы Алексей Кондаранцев.
В межокружной спартакиаде «Московский двор — спортивный двор» СЗАО занял 1 место. В спартакиаде «Спорт для всех» — третье место. В соревнованиях спортивных семей спартакиады «Всей семьей за здоровьем» — второе место. (ср)
Управа района Митино: последние новости
Дополнительный автобусный маршрут появится в Митине В столичном метро временно приостановят движение на трёх станциях Весенний призыв в армию стартует 1 апреля в СЗАО
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сюрприз» Захаровой, что погубило Мавроди и другие события дня12
В Грозном горит многоэтажный дом106
Запертым дверям в кинозале сгоревшего ТЦ дали объяснение91
Глава МИД Сербии заявил о начале «ледяной войны»176
Новый антироссийский шаг193
Видео
04:07
Запертым дверям в кинозале сгоревшего ТЦ дали объяснение
Пожары Происшествия
03:34
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Шоу-бизнес
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:08
Кадыров приехал на место пожара в Грозном
Пожары Происшествия
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
00:46
Стало известно о смерти рэпера Babangida
Шоу-бизнес
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
03:37
При пожаре в «Зимней вишне» слышали мощный хлопок
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение