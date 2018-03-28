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Почти 13 тыс. деревьев и кустарников планируется высадить весной на северо-востоке столицы
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Почти 13 тыс. деревьев и кустарников планируется высадить весной на северо-востоке столицы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Почти 13 тыс. растений планируется высадить по программе «Миллион деревьев» на территории Северо-Восточного административного округа столицы весной 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба префектуры округа.
«На территории Северо-Восточного округа столицы в весенний период 2018 г. планируется выполнить работы по посадке древесно-кустарниковой растительности на дворовых территориях по 203 адресам. Планируется высадить 445 деревьев и 12 тыс. 377 кустарников», — приводятся в сообщении слова заместителя префекта СВАО Юрия Никитенко.
Он добавил, что территории, где будет проведено озеленение, были выбраны жителями при голосовании на портале «Активный гражданин». За пять лет существования программы на северо-востоке Москвы высажено порядка 10 тыс. деревьев и более 160 тыс. кустарников. Рекордсменами по реализации этой программы прошлых лет в СВАО являются районы Лианозово, Северное Медведково и Марьина Роща.
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