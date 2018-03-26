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Собянин выразил соболезнования семьям погибших в Кемерове
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С. Собянин выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерово 

Агентство «Москва» 1 час назад
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в торговом центре Кемерово. Об этом мэр написал в Twitter.
«Трагедия в Кемерове. Сложно подобрать слова… Глубокие соболезнования всем, кто потерял родных в этом страшном пожаре», — написал Собянин.
Ранее СМИ сообщали, что пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, подтверждена гибель 53 человек, 16 человек числятся пропавшими без вести.
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