Собянин выразил соболезнования семьям погибших в Кемерове

С. Собянин выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерово

«Трагедия в Кемерове. Сложно подобрать слова… Глубокие соболезнования всем, кто потерял родных в этом страшном пожаре», — написал Собянин. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в торговом центре Кемерово . Об этом мэр написал в Twitter.

Ранее СМИ сообщали, что пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, подтверждена гибель 53 человек, 16 человек числятся пропавшими без вести.