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Как погасла Москва
Рамблер
1 час назад
«Час Земли» — ежегодная акция Всемирного фонда дикой природы, которая заключается в символическом выключении света ради заботы о будущем планеты.
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Здание Дома правительства РФ (слева) и здание правительства Москвы до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Москве. Изображение составлено из двух фотографий.
Фото:
РИА Новости
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Участники празднования экологической акции "Час Земли-2018", организованной Всемирным фондом дикой природы (WWF), в парке "Зарядье".
Фото:
РИА Новости
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Участники экологической акции "Час Земли" на Красной площади.
Фото:
ТАСС
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Вид международный деловой центр "Москва-Сити" с подсветкой и после ее отключения в рамках экологической акции "Час Земли".
Фото:
ТАСС
5/11
Экологическая акция "Час Земли" в Москве
Фото:
ТАСС
6/11
Главное здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова с подсветкой до ее отключения в рамках экологической акции "Час Земли".
Фото:
ТАСС
7/11
Горожане во время акции "Час Земли-2018" на Красной площади в Москве.
Фото:
РИА Новости
8/11
Вид на Останкинскую телебашню с подсветкой и после ее отключения в рамках экологической акции "Час Земли".
Фото:
ТАСС
9/11
Вид на храм Христа Спасителя с подсветкой и после ее отключения в рамках экологической акции "Час Земли".
Фото:
ТАСС
10/11
Акция "Час Земли-2018" на Красной площади в Москве.
Фото:
РИА Новости
11/11
Вид на храм Василия Блаженного с подсветкой и после ее отключения в рамках экологической акции "Час Земли".
Фото:
ТАСС
Комментарии
1
В
Москве
«Час Земли»
состоялся уже в десятый раз. Впервые к акции присоединились станции МЦК и основные башни «Москва-Сити».
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