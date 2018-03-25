Как погасла Москва 

1/11 Здание Дома правительства РФ (слева) и здание правительства Москвы до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Москве. Изображение составлено из двух фотографий. РИА Новости Фото:

2/11 Участники празднования экологической акции "Час Земли-2018", организованной Всемирным фондом дикой природы (WWF), в парке "Зарядье". РИА Новости Фото:

3/11 Участники экологической акции "Час Земли" на Красной площади. ТАСС Фото:

4/11 Вид международный деловой центр "Москва-Сити" с подсветкой и после ее отключения в рамках экологической акции "Час Земли". ТАСС Фото:

5/11 Экологическая акция "Час Земли" в Москве ТАСС Фото:

6/11 Главное здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова с подсветкой до ее отключения в рамках экологической акции "Час Земли". ТАСС Фото:

7/11 Горожане во время акции "Час Земли-2018" на Красной площади в Москве. РИА Новости Фото:

8/11 Вид на Останкинскую телебашню с подсветкой и после ее отключения в рамках экологической акции "Час Земли". ТАСС Фото:

9/11 Вид на храм Христа Спасителя с подсветкой и после ее отключения в рамках экологической акции "Час Земли". ТАСС Фото:

10/11 Акция "Час Земли-2018" на Красной площади в Москве. РИА Новости Фото: