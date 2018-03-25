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Как погасла Москва 

Рамблер 1 час назад
«Час Земли» — ежегодная акция Всемирного фонда дикой природы, которая заключается в символическом выключении света ради заботы о будущем планеты.
1/11  Здание Дома правительства РФ (слева) и здание правительства Москвы до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Москве. Изображение составлено из двух фотографий.
Фото:
2/11  Участники празднования экологической акции "Час Земли-2018", организованной Всемирным фондом дикой природы (WWF), в парке "Зарядье".
Фото:
3/11  Участники экологической акции "Час Земли" на Красной площади.
Фото:
4/11  Вид международный деловой центр "Москва-Сити" с подсветкой и после ее отключения в рамках экологической акции "Час Земли".
Фото:
5/11  Экологическая акция "Час Земли" в Москве
Фото:
6/11  Главное здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова с подсветкой до ее отключения в рамках экологической акции "Час Земли".
Фото:
7/11  Горожане во время акции "Час Земли-2018" на Красной площади в Москве.
Фото:
8/11  Вид на Останкинскую телебашню с подсветкой и после ее отключения в рамках экологической акции "Час Земли".
Фото:
9/11  Вид на храм Христа Спасителя с подсветкой и после ее отключения в рамках экологической акции "Час Земли".
Фото:
10/11  Акция "Час Земли-2018" на Красной площади в Москве.
Фото:
11/11  Вид на храм Василия Блаженного с подсветкой и после ее отключения в рамках экологической акции "Час Земли".
Фото:
В Москве «Час Земли» состоялся уже в десятый раз. Впервые к акции присоединились станции МЦК и основные башни «Москва-Сити».
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