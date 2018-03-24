В Москве прошла экологическая акция акции «Час Земли»

Международная символическая акция «Час Земли» призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к экологии планеты.

Москва присоединилась к международной экологической акции «Час Земли». В субботу с 20:30 до 21:30 погас свет в более, чем 1,9 тысячах зданий.

Подсветку отключили в Кремле, Большом театре, Храме Христа Спасителя, на стадионе «Лужники», Останкинской телебашне. К ним присоединились парк «Зарядье», «Москва-Сити» и ряд вокзалов, торговых центров, гостиниц, учреждений культуры.

Также некоторые жители столицы выключили свет в своих квартирах.

«Час Земли» — международная экологическая акция, основанная Всемирным фондом дикой природы (WWF) в 2007 году. Она призывают выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Мероприятие проводится каждый год в одну из последних суббот марта.