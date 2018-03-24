Ещё
В Москве прошла экологическая акция акции «Час Земли»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве прошла экологическая акция акции «Час Земли» 

ТК «Звезда» 54 минуты назад
Фото: Roman Denisov/ Globallookpress
Международная символическая акция «Час Земли» призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к экологии планеты.
Москва присоединилась к международной экологической акции «Час Земли». В субботу с 20:30 до 21:30 погас свет в более, чем 1,9 тысячах зданий.
Подсветку отключили в Кремле, Большом театре, Храме Христа Спасителя, на стадионе «Лужники», Останкинской телебашне. К ним присоединились парк «Зарядье», «Москва-Сити» и ряд вокзалов, торговых центров, гостиниц, учреждений культуры.
Также некоторые жители столицы выключили свет в своих квартирах.
«Час Земли» — международная экологическая акция, основанная Всемирным фондом дикой природы (WWF) в 2007 году. Она призывают выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Мероприятие проводится каждый год в одну из последних суббот марта.
ТК «Звезда»: последние новости
Три станции московского метрополитена закроют на неделю Археологи обнаружили 140 артефактов во время раскопок на Московской набережной Названа дата наступления климатической весны в Московском регионе
 Ещё 67 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Деньги бегут из России396
Умерла первая победительница «Евровидения»13
Схватка собак и гиен попала на видео23
В ролик Кадырова попал объявленный в розыск бандит108
В Крыму ответили на угрозы украинских радикалов184
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
01:35
Экс-жена Джигарханяна заговорила о ребенке от актера
Шоу-бизнес
02:06
Песков рассказал о дискомфорте из-за дела Скрипаля
Политика
01:08
На Украине презентовали новый командирский автомобиль
Армия Украина
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:57
«Курящая» слониха удивила ученых
Наука и техника
01:39
Грудинин записал видео сбривания усов
Политика
01:26
Васильева спасла умирающего Добронравова
Шоу-бизнес
Порошенко выдвинул России новое обвинение
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение