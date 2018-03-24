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Столичным метростроителям увеличат зарплату
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Столичным метростроителям увеличат зарплату на 15% с 1 апреля за работу по ночам 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Для всех строителей столичного метро, которые работают по ночам, принято решение увеличить зарплату примерно на 15% с 1 апреля 2018 года, сообщил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Хуснуллин в субботу осмотрел ход работ по строительству станций Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена.
«Сегодня мы приняли решение, что мы усиливаем полноценно ночную смену. Могу сказать хорошие новости для строителей: принято мэром решение по увеличению стоимости оплаты труда рабочего персонала», — сказал заммэра.
Он добавил, что эта инициатива позволит в ночную смену дополнительно мобилизовать людей.
«По закону, если люди работают ночью, мы должны платить больше на 40%. Мы считаем, что для нас экономически целесообразно оплачивать даже ночную работу, потому что (Калининско-Солнцевская — ред.) линия — большая, важная, мы ждем большой пассажиропоток», — добавил Хуснуллин.
По его словам, зарплата метростроителей увеличится примерно на 15% с 1 апреля.
Пассажирское движение на участке Калининско-Солнцевской линии метро до станции «Рассказовка» в новой Москве планируется запустить летом текущего года. Протяженность нового участка «Раменки» — «Рассказовка» составит 14,2 километра. В районах, по которым пройдет линия, проживает около 600 тысяч человек.
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