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М. Хуснуллин: Проект линии метро от «Столбово» до Троицка будет подготовлен к концу года
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М. Хуснуллин: Проект линии метро от «Столбово» до Троицка будет подготовлен к концу года 

Агентство «Москва» 1 час назад
Проект участка новой радиальной линии метро от станции «Столбово» до Троицка будет подготовлен к концу 2018 г. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«У нас план следующий: мы в этом году от «Саларьево» до «Столбово» на новые территории придем метро четырьмя станциями. Мы при проектировании станции «Столбово», которая идет с Сокольнической линии, сразу закладываем в проект ее возможность продления до Троицка. Сегодня идет разработка градостроительной документации, я думаю, к концу года у нас она будет готова», — сказал М. Хуснуллин.
Согласно данным столичного Стройкомплекса, в Москве появится новая радиальная линия метро, которая свяжет ТиНАО через южный участок Московского центрального кольца (МЦК) с районом Некрасовка в Юго-Восточном округе. Ветка будет строиться в несколько этапов. Планируется построить участок от станции «Севастопольский проспект» («Крымская») через станции «Академическая» и «Улица Строителей», до станции «Улица Новаторов» Большой кольцевой линии (БКЛ). Протяженность участка — 6,5 км.
Согласно планам, линия пройдет вдоль Ленинского проспекта, ул. Академика Опарина и ул. Генерала Тюленева до пересечения с МКАД, далее по территориям пос. Газопровод, пос. Коммунарка и поселения Сосенское вдоль будущей автодороги МКАД-поселок Коммунарка-аэропорт Остафьево. Протяженность этого участка — 17,5 км.
Далее от станции «Столбово» линия пойдет в Троицк. В настоящий момент рассматривается два варианта продления линии. Согласно первому варианту, линия пройдет вдоль юго-восточной стороны Калужского шоссе по территории пос. Десеновское в Троицк. Предполагается, что протяженность этого участка составит 13 км, на котором будет создано пять новых станций. Второй вариант предполагает прохождение линии с северо-западной стороны Калужского шоссе по территории Троицка и пос. Десеновское. Этот вариант включает себя шесть станций метро, протяженность участка — 15 км.
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