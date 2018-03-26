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Москвичей похвалили за отказ от машин после закрытия трех станций метро
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Москвичей похвалили за отказ от машин после закрытия трех станций метро 

Мослента 21 минуту назад
Фото: MosDay.ru
За минувшие выходные компенсационные автобусы, которые курсировали около закрытых станций фиолетовой ветки метро, перевезли 155 тысяч пассажиров. Об этом говорится в сообщении Мосгортранса, опубликованном в Twitter.
«Видим, что вы отказались от автомобилей в пользу наших автобусов. Молодцы! Держим до пятницы! А вообще пользуйтесь наземным транспортом всегда», — говорится в публикации.
Станции «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии столичного метро закрыли до 30 марта для строительства Кожуховской линии. Поезда в этот период будут курсировать от «Планерной» до «Выхино» и обратно.
Для проезда к действующим станциям организованы бесплатные компенсационные автобусные маршруты. Рядом с закрытыми станциями пассажирам раздают чай. К обычному графику работы три станции вернутся утром 31 марта.
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