Москвичей похвалили за отказ от машин после закрытия трех станций метро 

За минувшие выходные компенсационные автобусы, которые курсировали около закрытых станций фиолетовой ветки метро, перевезли 155 тысяч пассажиров. Об этом говорится в сообщении Мосгортранса, опубликованном в Twitter.
«Видим, что вы отказались от автомобилей в пользу наших автобусов. Молодцы! Держим до пятницы! А вообще пользуйтесь наземным транспортом всегда», — говорится в публикации.
Станции «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии столичного метро закрыли до 30 марта для строительства Кожуховской линии. Поезда в этот период будут курсировать от «Планерной» до «Выхино» и обратно.
Для проезда к действующим станциям организованы бесплатные компенсационные автобусные маршруты. Рядом с закрытыми станциями пассажирам раздают чай. К обычному графику работы три станции вернутся утром 31 марта.