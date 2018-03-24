Ещё
Автобусы от закрытых станций «фиолетовой» ветки метро ходят каждые полминуты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
России объявили дипломатическую войну
России объявили дипломатическую войну

Автобусы от закрытых станций «фиолетовой» ветки метро ходят каждые полминуты 

Москва меняется 47 минут назад
Фото: © Гоша Бергал / Москва меняется
Компенсационные автобусы, которые курсируют от закрытых станций «фиолетовой» ветки метро, будут отправляться каждые 30 секунд в час пик. Об этом сообщает Агенство городских новостей «Москва».
«Мы обеспечиваем компенсационные перевозки в связи с закрытием участка Таганско-Краснопресненской линии метро. Задействовано более 200 автобусов и 400 водителей на компенсационных перевозках. Интервал движения компенсационных маршрутов между станциями метро составляет менее полминуты в час пик. А автобус до платформы «Вешняки» ходит с интервалом в шесть минут. Этого достаточно для обеспечения комфортной перевозки», — сообщил замглавы ГУП «Мосгортранс».
Напомним, что в районе закрытых станций, организовано три компенсационных маршрута.
Сообщение Автобусы от закрытых станций «фиолетовой» ветки метро ходят каждые полминуты появились сначала на Москва Меняется.
Москва меняется: последние новости
Участок «фиолетовой» ветки метро закроют с 24 по 30 марта Столичные археологи обнаружили 140 предметов XV — начала XX вв. Рядом со станцией метро «Селигерская» появится парк с прудом и пляжем
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину411
«Очень серьёзный шаг»: Трампу рекомендуют наказать РФ118
Королевы красоты поругались из-за секс-услуг чиновникам59
Экономическое чудо России: как перехватить пятерочку96
Савченко завербована Россией? Ответ Кремля37
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
00:56
«What is going on»: Басков против Оззи Осборна
Шоу-бизнес Другое
06:11
Названы сроки реализации новой программы Путина
Политика
05:03
Савченко завербована Россией? Ответ Кремля
Политика Украина
04:27
Надежды нет. Почему Савченко стала врагом Украины
Украина В мире
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
02:06
Песков высказался о письме Скрипаля Путину
Политика В мире
01:38
«Очень серьёзный шаг»: Трампу рекомендуют наказать РФ
США В мире
03:45
Здоровье Пугачевой резко ухудшилось
Шоу-бизнес
02:24
России объявили дипломатическую войну
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение