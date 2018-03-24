Автобусы от закрытых станций «фиолетовой» ветки метро ходят каждые полминуты

Компенсационные автобусы, которые курсируют от закрытых станций «фиолетовой» ветки метро, будут отправляться каждые 30 секунд в час пик. Об этом сообщает Агенство городских новостей «Москва».

«Мы обеспечиваем компенсационные перевозки в связи с закрытием участка Таганско-Краснопресненской линии метро. Задействовано более 200 автобусов и 400 водителей на компенсационных перевозках. Интервал движения компенсационных маршрутов между станциями метро составляет менее полминуты в час пик. А автобус до платформы «Вешняки» ходит с интервалом в шесть минут. Этого достаточно для обеспечения комфортной перевозки», — сообщил замглавы ГУП «Мосгортранс».

Напомним, что в районе закрытых станций, организовано три компенсационных маршрута.