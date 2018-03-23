Названа стоимость работ по разгону облаков на праздники

В Москве назвали стоимость работ по разгону облаков на праздники

Власти Москвы потратят на разгон облаков к праздникам 1 и 9 мая, 12 июня и Дню города 400,363 миллиона рублей, следует из информации на портале госзакупок.

Контракт на "проведение работ по метеозащите города Москвы во время проведения в 2018 году праздничных мероприятий 1 мая, 9 мая, 12 июня и Дня города" заключен с автономной некоммерческой организацией "Агентство атмосферных технологий" (Агентство АТТЕХ). Заказчик работ — ГКУ "Экспертавтодор".

Источник финансирования — бюджет города Москвы. Планируется, что в работах будет задействовано 12 самолетов: АН-12, АН-26, МВ-500, ТВС 2ДТ, ЯК-42Д.

Согласно документам закупки, разгон облаков в каждый праздник обойдется в 100,09 миллиона рублей, из них, в частности, заправка самолетов обойдется в 14,4 миллиона рублей, зарплата сотрудников — почти 2 миллиона рублей. Самая большая статья расходов — 32,4 миллиона рублей — запланирована на авиаработы на самолетах.