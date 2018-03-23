Ещё
Названа стоимость работ по разгону облаков на праздники
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве назвали стоимость работ по разгону облаков на праздники 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти Москвы потратят на разгон облаков к праздникам 1 и 9 мая, 12 июня и Дню города 400,363 миллиона рублей, следует из информации на портале госзакупок.
Контракт на "проведение работ по метеозащите города Москвы во время проведения в 2018 году праздничных мероприятий 1 мая, 9 мая, 12 июня и Дня города" заключен с автономной некоммерческой организацией "Агентство атмосферных технологий" (Агентство АТТЕХ). Заказчик работ — ГКУ "Экспертавтодор".
Источник финансирования — бюджет города Москвы. Планируется, что в работах будет задействовано 12 самолетов: АН-12, АН-26, МВ-500, ТВС 2ДТ, ЯК-42Д.
Согласно документам закупки, разгон облаков в каждый праздник обойдется в 100,09 миллиона рублей, из них, в частности, заправка самолетов обойдется в 14,4 миллиона рублей, зарплата сотрудников — почти 2 миллиона рублей. Самая большая статья расходов — 32,4 миллиона рублей — запланирована на авиаработы на самолетах.
РИА Новости: последние новости
В Москве назвали стоимость работ по разгону облаков на праздники Участок фиолетовой ветки московского метро закроют на неделю Электропоезд столкнулся с автомобилем на перегоне МЖД Кунцево-Усово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ245
Новый советник Трампа готов развязать большую войну133
Скорая въехала в толпу пешеходов в Москве
Минфин готовится пойти на риск62
Путин обратился к нации785
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение