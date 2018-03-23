В столице разгоняют облака ради футбольных фанатов

В Москве разгонят облака ради футбольных фанатов

Перед футбольным матчем между сборными России и Бразилии , который пройдет в Москве 23 марта, начали разгонять облака. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источник в Минобороны.

Для того, чтобы очистить небо над столицей, в воздух подняли военные самолеты.

По прогнозам синоптиков, в пятницу погоду в столичном регионе будет определять циклонический вихрь, спускающийся со стороны Скандинавии. В городе ожидается до плюс трех градусов тепла, возможны небольшие осадки, порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.