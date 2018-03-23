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В столице разгоняют облака ради футбольных фанатов
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В Москве разгонят облака ради футбольных фанатов 

Мослента 1 час назад
Фото: РИА Новости
Перед футбольным матчем между сборными России и Бразилии, который пройдет в Москве 23 марта, начали разгонять облака. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источник в Минобороны.
Для того, чтобы очистить небо над столицей, в воздух подняли военные самолеты.
По прогнозам синоптиков, в пятницу погоду в столичном регионе будет определять циклонический вихрь, спускающийся со стороны Скандинавии. В городе ожидается до плюс трех градусов тепла, возможны небольшие осадки, порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.
Товарищеский матч между сборными пройдет на московском стадионе «Лужники» 23 марта. Встреча с бразильцами — одна из четырех оставшихся у россиян перед стартом домашнего чемпионата мира. Также подопечные Станислава Черчесова сыграют с Францией (27 марта), Австрией (30 мая) и Турцией (5 июня).
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