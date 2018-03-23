В столице проведут «Японскую творческую мастерскую»

В Москве проведут «Японскую творческую мастерскую»

В преддверии официального открытия перекрёстного года России Японии , которое состоится 26 мая в Большом театре, 24 и 25 марта состоится уникальное мероприятие — «Японская творческая мастерская». В московском ТРЦ «Атриум» выступят гости из шести префектур страны — Хоккайдо, Ямагата, Ниигата, Тоттори, Ямагучи и Токусиму.

Посетители творческой мастерской увидят несколько мастер-классов — чайная церемония, икебана, японская каллиграфия, приготовление и дегустация традиционных японских блюд. Они позволят лучше познакомиться с японскими традициями и жизненными ценностями.

На главной сцене выступят музыканты и танцоры, представители всех префектур, которые расскажут о них и ответят на вопросы. Японские мастера проведут также творческие занятия по традиционным японским ремёслам.

Для создания атмосферы настоящей японской весны привезена настоящая сакура.

Творческую мастерскую организовали Министерство иностранных дел Японии и посольство этой страны в России. Перед москвичами выступит заместитель министра иностранных дел Манабу Хории.