В столице проведут «Японскую творческую мастерскую»

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В Москве проведут «Японскую творческую мастерскую» 

Парламентская газета 57 минут назад
Фото: Парламентская газета
В преддверии официального открытия перекрёстного года России и Японии, которое состоится 26 мая в Большом театре, 24 и 25 марта состоится уникальное мероприятие — «Японская творческая мастерская». В московском ТРЦ «Атриум» выступят гости из шести префектур страны — Хоккайдо, Ямагата, Ниигата, Тоттори, Ямагучи и Токусиму.
Посетители творческой мастерской увидят несколько мастер-классов — чайная церемония, икебана, японская каллиграфия, приготовление и дегустация традиционных японских блюд. Они позволят лучше познакомиться с японскими традициями и жизненными ценностями.
На главной сцене выступят музыканты и танцоры, представители всех префектур, которые расскажут о них и ответят на вопросы. Японские мастера проведут также творческие занятия по традиционным японским ремёслам.
Для создания атмосферы настоящей японской весны привезена настоящая сакура.
Творческую мастерскую организовали Министерство иностранных дел Японии и посольство этой страны в России. Перед москвичами выступит заместитель министра иностранных дел Манабу Хории.
Провести перекрёстный год России и Японии договорились президент Владимир Путин и премьер-министр Синдзо Абэ. В рамках этого года запланировано более 300 мероприятий в обеих странах — культурных, спортивных, научных, образовательных, встречи бизнесменов. Год должен способствовать стимулированию обменов между Россией и Японией во всех сферах и увеличению количества туристов.
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