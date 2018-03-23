Власти утвердят 11 проектов в бывших промзонах

Власти Москвы до конца года утвердят 11 проектов планировки территорий промзон

— В границах старой Москвы площадь производственных территорий — 17 тысяч гектаров, из них чисто промышленных — 7,8 тысячи гектаров. Утвержденных проектов планировки территорий по реорганизации промзон на 3,6 тысячи гектаров. В работе сегодня находится около 2 тысяч гектаров. На этот год у нас 11 проектов планировки территорий в работе, это порядка 436,1 гектара. Все делается по принципу «здесь живу, здесь и работаю», чтобы не было дополнительной нагрузки на транспортную сеть, — пояснила руководитель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Свыше десяти проектов планировки территорий по реорганизации столичных промышленных зон планируют утвердить власти города

Согласно информации пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства, в числе реализуемых проектов планируется возвести около 5,5 миллиона квадратных метров недвижимости, куда войдут порядка двух миллионов «квадратов» нежилых помещений — офисов, технопарков.