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Новый технопарк «Перерва» появится в столице
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Новый технопарк «Перерва» появится на юго-востоке Москвы 

ТАСС 1 час назад
Технопарк "Перерва" площадью около 300 тыс. кв. метров планируется построить на юго-востоке Москвы. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
"В проекте предусматривается строительство семи производственно-складских зданий, одного административного и одного складского. Также одна из построек, уже существующих на территории, будет реконструирована", — цитирует пресс-служба главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.
Территория технопарка расположится рядом с Графитным проездом с северной стороны, а со всех остальных сторон будет окружена уже существующей промзоной, отмечается в сообщении.
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