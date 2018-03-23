Новый технопарк «Перерва» появится в столице

Новый технопарк «Перерва» появится на юго-востоке Москвы

"В проекте предусматривается строительство семи производственно-складских зданий, одного административного и одного складского. Также одна из построек, уже существующих на территории, будет реконструирована", — цитирует пресс-служба главного архитектора столицы Сергея Кузнецова. Технопарк "Перерва" площадью около 300 тыс. кв. метров планируется построить на юго-востоке Москвы . Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Территория технопарка расположится рядом с Графитным проездом с северной стороны, а со всех остальных сторон будет окружена уже существующей промзоной, отмечается в сообщении.