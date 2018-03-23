В поездах «Иволга» установят крэш-модули

В поездах «Иволга» на МЦД для безопасности пассажиров будут установлены крэш-модули

Александр Лошманов. «Поезд создан с применением самых современных на сегодняшний день технических решений, что гарантирует его безусловную надежность, ремонтопригодность и высокий уровень комфорта для пассажиров. В частности, на электропоезде предусмотрена система пассивной безопасности, установлены крэш-модули на головных частях и сцепных устройствах», — сказал А. Лошманов. В поездах «Иволга», которые будут курсировать на Московских центральных диаметрах (МЦД), для безопасности пассажиров будут установлены крэш-модули. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал коммерческий директор по развитию пассажирского транспорта ЗАО «Трансмашхолдинг»

Он напомнил, что в 2014 г. вступил в силу Технический регламент Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава». В соответствии с этим документом все электропоезда, производимые после 1 августа 2016 г., должны быть оснащены устройствами поглощения энергии (аварийными крэш-системами), которые будут обеспечивать безопасность пассажиров и локомотивной бригады в случае лобового столкновения с препятствием.

«В вагонах установлена внешняя и внутренняя система видеонаблюдения. В «Иволге» применена передовая цифровая система управления — более надежная и устойчивая к помехам и другим внешним воздействиям по сравнению с аналоговой. Она позволяет обеспечивать поддержку функции автоведения, сбор и сохранение информации о режимах движения электропоезда (в том числе с удаленным доступом), мониторинг технического состояния в режиме реального времени (с возможностью передачи в режиме онлайн)», — заключил А. Лошманов. А. Лошманов подчеркнул, что за счет применения технологии пневмоподвешивания обеспечивается плавный ход поезда, низкий уровень шума и вибрации и комфортабельность поездки в любое время года.

Ранее ЦППК и ОАО «Тверской вагоностроительный завод» подписали договор на поставку электропоездов для МЦД. Как пояснили в дирекции по внешним связям ЗАО «Трансмашхолдинг» (ОАО «Тверской вагоностроительный завод» входит в его структуру), завод и ЦППК подписали договор на поставку 23 электропоездов (115 вагонов) «Иволга». Общая стоимость поездов — 11,7 млрд руб. Первые девять составов будут переданы заказчику в III квартале текущего года, в IV квартале — все остальные.