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Электрички перейдут на летнее расписание 25 марта
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Электрички перейдут на летнее расписание 25 марта 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
С 25 марта в расписании пригородных поездов Московской железной дороги появятся так называемые «дачные» электрички. Это поезда, в основном курсирующие по пятницам и субботам. Кроме того, в связи с сезонным увеличением пассажиропотока некоторым пригородным электричкам увеличат длину маршрута, добавят дополнительные остановки, сообщает пресс-служба Московской железной дороги. Изменения в расписании произойдут и на Киевском направлении. По выходным дням будут выполнять рейсы поезда Москва-Кресты (в 11.19) и Кресты— Москва (в 15.17), Москва-Малоярославец (в 12.05) и Малоярославец-Москва (в 15.21). Кроме того, дополнительный поезд выходного дня будет курсировать из Калуги в Москву (в 17.37). Поезда № 6532 сообщением Апрелевка— Москва и № 6111/6112 сообщением Калуга-1-Москва будут курсировать по рабочим дням. Маршрут поезда №6583 сообщением Москва-Апрелевка будет продлен до Малоярославца.
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