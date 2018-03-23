Ещё
Собянин вручил награды столичным работникам культуры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мэр Москвы вручил награды столичным работникам культуры 

ТАСС 2 часа назад
Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии третьего Московского культурного форума и вручил награды отличившимся работникам культурных учреждений столицы. На открытии форума также присутствовали председатель Совета федерации Валентина Матвиенко и министр культуры РФ Владимир Мединский.
"Поздравляю с наступающим Днем работника культуры. Это наш общий праздник. Это праздник тысяч учреждений и организаций — федеральных, городских и частных, которые работают в сфере культуры, десятков тысяч людей, которые работают на культуру и в культуре", — сказал Собянин на открытии форума.
Мэр назвал культуру "душой и сердцем" столицы, в которой имена поэтов, режиссеров, писателей, актеров "являются славой и гордостью Москвы" и "создают имя Москвы".
Собянин подчеркнул, что культурная программа Москвы одна из крупнейших в мире, в ней все направления получили серьезное развитие, включая открытие и реконструкцию сценических площадок, развитие музейного и библиотечного дела. По его словам, на сегодняшний день, несмотря на эпоху Интернета, число посетителей в библиотеках продолжает расти, а сами библиотеки становятся более современными.
"Вместе с развитием наших программ развивается и культурная среда. Такой программы развития парков в Москве никогда не было. Любой город гордится, если у него появляются один-два парка, в Москве же создаются сотни парков. Синхронизирована с этими направлениями и программа реставрации памятников культуры", — сказал мэр.
В ходе церемонии открытия Собянин присвоил звание "Почетный деятель искусств города Москвы" ведущему мастеру сцены московского театра на Таганке Екатерине Рябушинской и вручил благодарности мэра артистам московского театра Олега Табакова Яне Сексте и Анне Чиповской.
ТАСС: последние новости
Новый технопарк "Перерва" появится на юго-востоке Москвы ЦОДД предупредил автомобилистов Москвы о вечерних пробках около "Лужников" ЦППК в апреле объявит конкурс на закупку поездов для второго направления "наземного метро"
 Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выступит со срочным обращением407
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды32
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова59
Путин обратился к нации98
Умер известный шансонье19
Видео
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
06:11
Путин обратился к нации
Политика
00:43
Первый канал опроверг замену ведущего «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
06:11
Критика власти не должна сводиться к популизму
Политика
00:42
Удостоверение избранного президента готово
Политика
08:27
Путин отметил важность гражданской активности
Политика Общество
06:09
«Повестка развития РФ носит консолидирующий характер»
Политика
03:35
ЦОДД предупредил о пробках около «Лужников»
Новости Москвы
02:24
Семья погибшего актера Ельчина получит компенсацию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение