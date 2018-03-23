Собянин вручил награды столичным работникам культуры

Мэр назвал культуру "душой и сердцем" столицы, в которой имена поэтов, режиссеров, писателей, актеров "являются славой и гордостью Москвы" и "создают имя Москвы".

"Вместе с развитием наших программ развивается и культурная среда. Такой программы развития парков в Москве никогда не было. Любой город гордится, если у него появляются один-два парка, в Москве же создаются сотни парков. Синхронизирована с этими направлениями и программа реставрации памятников культуры", — сказал мэр.

Собянин подчеркнул, что культурная программа Москвы одна из крупнейших в мире, в ней все направления получили серьезное развитие, включая открытие и реконструкцию сценических площадок, развитие музейного и библиотечного дела. По его словам, на сегодняшний день, несмотря на эпоху Интернета, число посетителей в библиотеках продолжает расти, а сами библиотеки становятся более современными.