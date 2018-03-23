Москвичи стали втрое чаще пользоваться «Магистралями»

Москвичи стали втрое чаще пользоваться автобусами сети «Магистраль» М2 и М9

Автобусами сети "Магистраль", которые курсируют по Сретенке и Большой Лубянке. стали пользоваться втрое чаще. Количество пассажиров на маршрутах М2 и М9 возросло с появлением выделенных полос, сообщает портал мэра и правительства Москвы

Уточняется, что, например, по будням автобусы маршрутов М2 ("Рижский вокзал" − "Фили") и М9 ("Станция метро "Владыкино" − "Станция метро "Китай-город") перевозят 35 тысяч человек. При этом до ввода выделенных полос осенью 2017 года ими пользовались около 12 тысяч пассажиров в день.

Как напомнил заммэра, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов , автобусный маршрут М2 соединил проспект Мира с Кремлевским кольцом, Новым Арбатом и Кутузовским проспектом.

"Время в пути от Нового Арбата до проспекта Мира на автобусе теперь составляет в час пик примерно 21 минуту, поскольку транспорт следует по выделенкам, а пассажиры обходятся без пересадок", − подчеркнул заммэра, отметив, что прежде такая поездка занимала около 40 минут.

Выделенной полосы раньше не было и на маршруте М9, поэтому автобусам приходилось делать объезд через Садовое кольцо и Мясницкую улицу. В результате, чтобы добраться от проспекта Мира до Лубянки, требовалось до 50 минут. С появлением новой выделенной полосы тот же путь занимает около 15 минут.

Также отмечается, что выделенки на Сретенке организованы с учетом того, чтобы не снижать пропускную способность улицы, где сохранили две полосы для других видов транспорта.

"Пересадки в метро в центре города весьма загружены. Поэтому мы продолжаем предоставлять пассажирам комфортную и быструю альтернативу для поездок с помощью наземного транспорта сети "Магистраль", − пояснил Ликсутов.

Проект "Магистраль", стартовавший в 2016 году, сейчас объединяет 43 маршрута. которые проходят от центра к проспектам и окраинам города. Автобусы, троллейбусы и трамваи приезжают на остановки каждые пять−семь минут.