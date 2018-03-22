В столице изменятся маршруты частных перевозчиков

Восемь маршрутов частных перевозчиков изменятся с 23 марта

"На остановках автобусов будут размещены плакаты со всеми изменениями. Городской транспорт станет доступнее для жителей районов Дмитровский, Восточное и Западное Дегунино, Лианозово, Бескудниковский", — цитирует представителей учреждения Агентство "Москва". Автобусы начнут подвозить пассажиров к новым станциям метро, уменьшатся интервалы, сократится время в пути на маршрутах. Восемь маршрутов коммерческих перевозчиков изменятся с 23 марта после открытия на Люблинско-Дмитровской линии метро станций "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская", сообщили в пресс-службе ГУП "МосгортрансНИИпроект".

С пятницы автобус № 206к начнет ходить по Дмитровскому шоссе вместо части Бескудниковского бульвара. Сворачивать на него он будет в районе дома 90к2. На маршруте появятся остановки у метро "Селигерская" и "Верхние Лихоборы".

Также изменятся маршруты №№ 63, 191, 591 и 994. Все они начнут останавливаться у станции "Селигерская". Кроме того, автобус № 63 начнет следовать до конечной остановки "Нижние Лихоборы", без заезда к станции метро "Петровско-Разумовская". Станет короче маршрут № 191: он будет ходить до станции метро "Селигерская" с меньшими интервалами между транспортом. Автобус № 591 вместо улицы Линии Октябрьской железной дороги, Локомотивного проезда и части Дмитровского шоссе будет следовать по 3-му Нижнелихоборскому проезду. Маршрут № 994 больше не будет проходить мимо станции метро "Тимирязевская", следуя напрямую к "Петровско-Разумовской".

Одну остановку переименуют на маршруте № 215. "Пяловская улица" из-за близости к новой станции получит название "Метро "Селигерская". У автобусов №№ 282 и 466 добавится остановка "Верхние Лихоборы" при следовании к станциям метро "Войковская" и "Тимирязевская".