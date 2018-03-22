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Появление станций метро не повлияет на цену квартир в новостройках
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Появление станций метро не повлияет на цену квартир в новостройках 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Купить квартиру в районе, где еще нет, но скоро будет метро, — вполне логичный способ сэкономить на стоимости «квадрата». Многие торопятся вложиться в жилье пока к нему только «подкрадывается» благо цивилизации, именуемое транспортной доступностью.
«Спешите, — советуют подружки друг другу, обсуждая детей, мужей и квартирный вопрос, — Берите трешку в строящемся доме, пока не поздно. Через год у нас в районе откроют метро и цены подскочат». Так, да не так. Точнее, не совсем так. Как выяснила «ВМ», появление поблизости станции метрополитена почти никак не влияет на цену жилья в соседних с ней новостройках. А, вот, «вторичка» сразу дорожает на 10-15 процентов. — Дело в том, что планы по вводу новых станций озвучиваются заранее и, выбирая тот или иной объект, продавец уже учитывает улучшение транспортной инфраструктуры, — поясняет старший аналитик инвесткомпании «Фридом Финанс» Богдан Зварич.
Именно поэтому аналитики не ожидают роста цен на новостройки в районах Бескудниково, Западное и Восточное Дегунино, где сегодня открылись новые станции метро («Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская»). Если жилье в здешних новостройках и подорожает, то незначительно. — Что же касается вторичного рынка, то во «вторичку» можно переехать сразу, — говорит Зварич. — И здесь вопрос транспортной инфраструктуры стоит более остро, поэтому и можно ожидать более существенного роста цен. Так мы ожидаем повышения стоимости квартир в домах в районе метро «Селигерская» на 10 — 15 процентов. При этом, стоит отметить, что ввод этого участка метрополитена уже несколько раз переносился, а значит многие учитывали постройку метро. Появление станций существенно улучшает транспортную доступность данных районов. Особенно это касается станции метро «Селигерская». Ранее жители Бескудниково испытывал существенные проблемы с транспортом — слияние Дмитровского и Коровинского шоссе создавало пробки и затрудняло путь до ближайшей станции метро, «Петровско-Разумовской». По оценке аналитиков до открытия метро, транспортная доступность квартир в районе Селигерской улицы оценивалось в 2 балла из 5. Теперь этот показатель явно улучшится.
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