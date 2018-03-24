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Ряд новых площадок по программе реновации в Москве утвердят до конца 2018 г
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Ряд новых площадок по программе реновации в Москве утвердят до конца 2018 г 

РИАМО 39 минут назад
Фото: РИАМО
Продолжается работа по подбору площадок по программе реновации жилфонда столицы, новые планируют представить к концу 2018 года, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Мы сможем предоставить под переселения порядка 50 тысяч квартир. При этом работа по подбору новых площадок продолжается», — сказал он.
По его словам, уже утверждены 236 стартовых площадок по программе реновации, это поможет построить 3,5 миллионов квадратных метров жилья.
«Мы до конца года планируем подготовить документацию и утвердить еще ряд стартовых площадок в 1,5 миллиона квадратных метров. Таким образом, это еще порядка 30 тысяч квартир, которые мы сможем построить для переселенцев. Этого вполне достаточно для запуска волнового переселения и мощного старта программы», — добавил Хуснуллин.
Всего в программу реновации в Москве вошло более 5,1 тысячи зданий. Общая площадь всех домов, включенных в программу, составляет около 16 миллионов квадратных метров, в них расположены 350 тысяч квартир и проживает 1 миллион человек.
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