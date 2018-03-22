Акция «Зажги синим» пройдет в столице

Акция «Зажги синим» в шестой раз пройдет в Москве

Москве уже в шестой раз проведут акцию "Зажги синим". Запланирована она на апрель в рамках месяца информирования об аутизме.

Помимо акции, пройдут несколько пресс-конференций и информационная кампания "Обратите внимание: аутизм!". Организатором мероприятия выступил фонд содействия решению проблем аутизма в России "Выход" при поддержке правительства Москвы

Акцию "Зажги синим" проводят в разных городах мира с 2008 года. Синим цветом загораются многие знаковые постройки, например, египетские пирамиды, статуя Христа Искупителя в бразильском Рио-де-Жанейро , небоскребы Нью-Йорка и оперный театр в Сиднее

В российской столице фасады зданий впервые окрасились в синий цвет в 2013 году, и с тех пор акция проводится в Москве ежегодно.

В частности, в 2017 году в синий цвет облачатся фасады 25 строений в центре города − на Тверской улице и на Новом Арбате. По сравнению с 2016 годом, число домов, участвующих в акции, тогда возросло вдвое.