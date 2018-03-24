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ЦОДД рекомендует москвичам пользоваться общественным транспортом на период закрытия трех станций метро
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ЦОДД рекомендует москвичам пользоваться общественным транспортом на период закрытия трех станций метро 

Агентство «Москва» 51 минуту назад
Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) рекомендует пользоваться наземным транспортом на период закрытия трех станций метро, об этом журналистам сообщил руководитель дирекции по эксплуатации ЦОДД Андрей Алексеев.
«ЦОДД обращает внимание водителей личного транспорта и водителей такси, что для обеспечения большей пропускной способности компенсационных маршрутов введены обособленные выделенные полосы. Движение по этим полосам разрешено только для городского общественного транспорта и маршрутного траснпорта области. Просим заранее выбирать маршруты объезда и пользоваться маршрутам наземного и другого общественного транспорта», — сказал А. Алексеев.
Он также отметил, что водителям такси движение по этим полосам до 30 марта включительно запрещено. «Для того, чтобы избежать большого транспортного коллапса, ЦОДД просит водителей заранее ознакомиться с детальной информацией по введенным ограничениям. Для этого вся информация предоставлена на Едином транспортном портале. По возможности, просим выбирать время для движения в центр до 6:30, и возвращаться в спальные районы после вечернего часа пик — после 21:00», — заключил А. Алексеев.
С 24 по 30 марта включительно для строительства Кожуховской линии метро, закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект». В этот период поезда курсируют от станции «Планерная» до станции «Выхино» и обратно. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта, в 5:30 утра. Для проезда пассажиров запущены бесплатные компенсационные маршруты автобусов
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