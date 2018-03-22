Пять соцобъектов построят в Щербинке за счет бюджета Москвы

«Эти социальные объекты внесены в городскую Адресную инвестиционную программу, финансирование их проектирования и строительства утверждены мэром Москвы Сергеем Собяниным», — сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. Три детских сада и две школы планируют построить в Щербинке за счет средств из столичного бюджета, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы

«Новый детский сад сможет принять почти в два раза больше — 280», — уточнил Жидкин. Первый детский сад из запланированных, будет введен в эксплуатацию уже в 2018 году. Он разместится в Щербинке на улице Спортивной, где сейчас находятся два старых маленьких детских сада, рассчитанных на 150 детей.

По его словам, еще четыре соцобъекта — два детских сада и две школы будут построены в 2019 году. Их возведут на Овражной улице и на улице 40 лет Октября.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина развитию социальной инфраструктуры на новых территориях столицы уделяется приоритетное внимание. За счет бюджета Москвы в ближайшие два года здесь запланировано строительство более 20 объектов образования и здравоохранения», — подчеркнул Жидкин.