Ещё
Пять соцобъектов построят в Щербинке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пять соцобъектов построят в Щербинке за счет бюджета Москвы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Три детских сада и две школы планируют построить в Щербинке за счет средств из столичного бюджета, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы.
«Эти социальные объекты внесены в городскую Адресную инвестиционную программу, финансирование их проектирования и строительства утверждены мэром Москвы Сергеем Собяниным», — сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
Первый детский сад из запланированных, будет введен в эксплуатацию уже в 2018 году. Он разместится в Щербинке на улице Спортивной, где сейчас находятся два старых маленьких детских сада, рассчитанных на 150 детей.
«Новый детский сад сможет принять почти в два раза больше — 280», — уточнил Жидкин.
По его словам, еще четыре соцобъекта — два детских сада и две школы будут построены в 2019 году. Их возведут на Овражной улице и на улице 40 лет Октября.
«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина развитию социальной инфраструктуры на новых территориях столицы уделяется приоритетное внимание. За счет бюджета Москвы в ближайшие два года здесь запланировано строительство более 20 объектов образования и здравоохранения», — подчеркнул Жидкин.
РИАМО: последние новости
Москва не испытывает дефицита врачей в городских медучреждениях Москвичи решат, как сделать сервис «Мои достижения» более удобным и интересным Москва выдаст кредиты предприятиям‑экспортерам в размере до 50 млн рублей
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии128
Российский бизнесмен в страхе покинул Британию67
Мэй может остаться без поддержки53
Савченко задержана355
Обязательное медстрахование предложили отменить360
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение