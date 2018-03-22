С. Собянин посетил редакцию газеты «Вечерняя Москва» в честь 95-летия издания

«Не мог не приехать к вам, не поздравить вас с замечательным юбилеем — 95 лет, солидный возраст. 95 лет — это 1923 г. Только прошла революция, только началось строительство великого социалистического государства — «Вечерка» была рядом. Развивалась столица — «Вечерка» была рядом. Строились первые линии метро — «Вечерка» освещала, как это происходило. Защита города Москвы, Великая Отечественная война, послевоенное лихолетие — «Вечерка» везде была рядом, участвовала в этих событиях, и, по большому счету, история «Вечерки» — это часть истории нашей страны и нашего города», — сказал С. Собянин.

По словаря мэра, газета объективно и в полной степени освещает важнейшие городские события, от программы реновации до развития транспортной системы.

Он выразил благодарность коллективу редакции за работу. «Спасибо огромное за вашу работу, за ваш труд, за то, что вы прикладываете свои таланты, умения для того, чтобы донести объективную информацию до горожан», — сказал мэр.

Главный редактор издания Александр Куприянов сообщил, что с сегодняшнего дня стартует программа 95-летия газеты. В честь праздника он подарил мэру от коллектива редакции альбом о писателе Юрии Нагибине , который сотрудничал с газетой «Вечерняя Москва». В альбом вошли фотографии из архива вдовы писателя, интервью-воспоминания о нем его знакомых и друзей, отрывки из дневника писателя.

Журналисты газеты задали мэру вопросы, которые касались как прошедших выборов президента России, так и исключительно городских тем. Самый возрастной сотрудник газеты обозреватель Татьяна Харламова, работающая в редакции 58 год, спросила С. Собянина о реализации программы «Активное долголетие».

«Буквально за месяц 60 тыс. москвичей записалась участвовать в этой программе. Тысячи кружков разного рода, начиняя от компьютерной грамотности и заканчивая танцами, начали работать в Москве», — рассказал С. Собянин.

Также мэр ответил на вопрос журналистов о ходе программы реновации жилищного фонда в городе. С. Собянин отметил, что несмотря на ряд первоначальных негативных откликов, спустя год после старта программы первые москвичи, дома которых вошли в программу, уже переезжают в новое жилье.