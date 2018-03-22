Сергей Собянин рассказал, открытие каких дорог запланировано на 2018 год

В текущем году власти столицы продолжат масштабное строительство дорог.

В четверг, 22 марта, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о четырех новых дорогах, открытие которых запланировано на 2018 год.

По словам мэра столицы, начиная с 2011 года в Москве было возведено 670 километров новых дорог, большая часть из которых — сложнейшие инженерные объекты. К ним относятся мосты, тоннели и эстакады.

— Строить дороги в Москве — это совсем не так, как в чистом поле. Приходится изымать и выкупать у владельцев необходимые участки земли, порой сносить капитальные объекты, согласовывать проекты с огромным количеством городских и федеральных служб и владельцами коммуникаций, перекладывать тысячи километров водоводов, газопроводов, тепловых, электрических и прочих сетей, — отметил в своем личном блоге Сергей Собянин.

Он добавил, что также необходимо обустраивать временные пути объезда и находить компромиссные решения с жителями ближайших домов.

— Другими словами, любая дорожная стройка в Москве — это спецоперация на грани возможного, — подчеркнул Сергей Собянин.

Мэр рассказал, что ряд экспертов считает, что возводить новые дороги и проводить реконструкцию улично-дорожную сеть нет необходимости, так как дополнительные дороги не смогут решить проблему пробок. По их словам, внимание нужно сосредоточить на административных и экономических ограничениях автомобильного движения.

— Но, как всегда, у системных проблем простых решений не бывает. Конечно, надо развивать общественный транспорт. Конечно, необходимо создавать правильную мотивацию водителей — одномоментно Москва не вместит и половины машин столичного региона, — заявил мэр, отметив, что при этом важно развивать улично-дорожную сеть, расширяя узкие места и уводя транзит из центра.

Сергей Собянин сообщил, что в текущем году власти столицы продолжат масштабное строительство дорог, добавив, что также в этом году ожидается открытие четырех новых важных трасс.

Среди них участок Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до Косинской эстакады МКАД. Он включает в себя 12 километров дорог и шесть эстакад. Благодаря им жителям Косино-Ухтомского будет намного проще въезжать в Москву.

Новые улицы появятся в городском районе «Полуостров ЗИЛ». Все они будут носить имена творцов русского авангарда.

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