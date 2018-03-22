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Москвичи улучшат сервис «Мои достижения»
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Москвичи решат, как сделать сервис «Мои достижения» более удобным и интересным 

РИАМО 1 час назад
Сервис «Мои достижения» является первым онлайн-сервисом столицы по самоподготовке для школьников, студентов и всех желающих, в новом голосовании проекта «Активный гражданин» горожан спросят, как лучше всего расширить функционал портала, говорится в сообщении пресс-службы проекта «Активный гражданин».
«В новом голосовании проекта «Активный гражданин» участникам предлагается решить, чем разнообразить функционал сервиса, чтобы сделать его еще более простым в использовании. Например, для привлечения молодежи предлагается создать мобильное приложение для прохождения диагностики, ведь у современного школьника вся жизнь в смартфоне», — говорится в сообщении.
Также у участников проекта спросят, стоит ли разработать опцию, позволяющую выполнять тестовые задания в режиме турнира, чтобы добавить соревновательный момент и повысить мотивацию пользователей. Для тех, кто среди предложенных вариантов ответа не найдет для себя подходящий, есть возможность внести свои идеи по усовершенствованию программы.
На сервисе «Мои достижения» размещены различные предметные и межпредметные проверочные тесты, материалы международных олимпиад, а также профессиональные задания, которые помогут подготовиться к важным экзаменам или просто проверить свои знания.
В прошлом году москвичи помогали подобрать наиболее востребованные форматы для проверочных работ, которые будут полезны учащимся кадетских, медицинских классов. По их решению на сервисе «Мои достижения» появились тестовые задания по ЕГЭ и ОГЭ.
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