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Смоленский метромост украсят художественной подсветкой
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Смоленский метромост в Москве украсят художественной подсветкой 

РИА Недвижимость 1 час назад
Смоленский метромост в Москве украсят архитектурно-художественной подсветкой, говорится в сообщении столичного департамента по конкурентной политике.
Аукцион на поставку светотехнического оборудования для старейшего метромоста страны, расположенного между Смоленской набережной и набережной Тараса Шевченко, пройдет 19 апреля, заявки на участие в нем принимаются до 9 апреля. Начальная стоимость контракта — 642 миллиона рублей, сообщается в пресс-релизе.
Победитель торгов должен будет обеспечить монтаж и бесперебойную эксплуатацию подсветки, предусматривающей десять вариантов вечернего шоу и не менее восьми вариантов праздничного режима включения. Кроме того, компания должна будет разработать специализированный сайт и мобильное приложение, отмечается в сообщении.
Метромост через Москву-реку на Смоленской набережной открылся 20 марта 1937 года. Однопролетный стальной арочный метромост расположен между станциями "Смоленская" и "Киевская" Филевской линии метро.
РИА Недвижимость: последние новости
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