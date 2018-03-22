Смоленский метромост украсят художественной подсветкой

Смоленский метромост в Москве украсят художественной подсветкой

Смоленский метромост в Москве украсят архитектурно-художественной подсветкой, говорится в сообщении столичного департамента по конкурентной политике.

Аукцион на поставку светотехнического оборудования для старейшего метромоста страны, расположенного между Смоленской набережной и набережной Тараса Шевченко , пройдет 19 апреля, заявки на участие в нем принимаются до 9 апреля. Начальная стоимость контракта — 642 миллиона рублей, сообщается в пресс-релизе.

Победитель торгов должен будет обеспечить монтаж и бесперебойную эксплуатацию подсветки, предусматривающей десять вариантов вечернего шоу и не менее восьми вариантов праздничного режима включения. Кроме того, компания должна будет разработать специализированный сайт и мобильное приложение, отмечается в сообщении.

Метромост через Москву-реку на Смоленской набережной открылся 20 марта 1937 года. Однопролетный стальной арочный метромост расположен между станциями "Смоленская" и "Киевская" Филевской линии метро.