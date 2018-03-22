Москвичи будут чаще ходить на стадионы

Москвичи намерены чаще ходить на стадионы

Билетный рынок в Москве и стране в целом развивается быстрее, чем в Европе и европейских столицах. Об этом свидетельствует исследование, проведенное недавно PwC совместно с Moscow Ticketing Forum.

По прогнозам специалистов, занимающихся развитием индустрии распространения билетов на крупные массовые мероприятия, в ближайшие пять лет россияне будут чаще ходить на стадионы. И потенциал билетного рынка у нас, по оценкам специалистов, в 2 раза выше, чем в остальном цивилизованном мире. — Связано это в первую очередь с тем, что в России индустрия развлечений и спортивных событий сильно отстает в денежных объемах от западных, срабатывает эффект низкой базы, — поясняет продюсера Moscow Ticketing Forum Артем Милаков. Интерес же россиян именно к спортивным событиям, в первую очередь футбола, во многом подстегивается ЧМ-2018, благодаря чему в нашей стране построено и реконструировано 11 современных стадионов, и, следовательно, для организаторов спортивных событий появилось больше возможностей, а посещение матчей болельщиками становится более комфортным.