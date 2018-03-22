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Открылись три новые станции метро
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Три новые станции метро одновременно открыли в Москве 

dom.lenta.ru 1 час назад
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 22 марта, открыл три новые станции Люблинско-Дмитровской (салатовой) линии метро: «Селигерскую», «Верхние Лихоборы» и «Окружную». Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
«Поздравляю с открытием новых станций. Москва получила новый радиус метро от "Мариной рощи" до "Селигерской" — продление Дмитровского радиуса — семь станций, 12 километров», — цитирует главу города агентство.
В ходе торжественной церемонии запуска станций Собянин вручил награды строителям и сотрудникам Московского метрополитена. Звания «Почетный работник транспорта и связи города Москвы» удостоился машинист электропоезда Дмитрий Тихонов, благодарности мэра получили восемь человек.
Как сообщалось ранее, всего до конца 2018 года в столице планируется ввести в эксплуатацию 21 новую станцию метро, порядка 50 километров путей и три электродепо. До 2020-го на строительство метро в городе выделят почти 600 миллиардов рублей.
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