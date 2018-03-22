Названа цена проезда по трассе Москва-Петербург

Названа цена проезда по трассе Москва-Санкт-Петербург

По его словам, время в пути составит шесть часов, что касается цены, то она, отметил чиновник, — "конкурентноспособная".

Кроме того, он обозначил сроки запуска движения по новой трассе — это произойдет в декабре 2018 года. Однако к этому времени рабочие не успеют завершить строительство северного обхода Твери . В связи с этим, автомобилисты смогут объехать этот отрезок по бесплатному участку М10, который в настоящее время ремонтируется.

Напомним, общая протяженность трассы М-11 составляет 669 километров, она пройдет от Московской кольцевой автодороги до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга по территориям Центрального и Северо-Западного федеральных округов: по Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областям в обход населенных пунктов. На новой трассе будет установлен лимит скорости в 150 км/ч.