Жилой комплекс бизнес‑класса появится на месте завода «Москвич»

На месте АЗЛК появится новый жилой квартал, в котором будет построен жилой комплекс бизнес-класса общей площадью около 150 тысяч квадратных метров, пишет в четверг газета «Коммерсант»

«Владелец группы «Метрополь» Михаил Слипенчук нашел нового партнера по освоению 23 гектаров бывшего АЗЛК «Москвич». На месте бывшего завода на Волгоградском проспекте MR Group намерена построить жилой комплекс бизнес-класса: это будет семь башен в 30 этажей общей площадью 150 тысяч квадратных метров, из них около 113 тысяч квадратных метров — жилье, следует из архитектурной концепции (есть в распоряжении у «Ъ»)», — отмечается в статье.

Эксперты отмечают, что одно из преимуществ района — наличие станции метро «Волгоградский проспект» и станция «Угрешская» Московского центрального кольца. Однако вокруг бывшего АЗЛК находятся промзоны, о планах развития которых нет конкретной информации, и поэтому какое-то время ЖК будет существовать среди заводов и фабрик.