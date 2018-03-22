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На Трубной улице перекрыто движение
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В Москве на Трубной улице перекрыто движение 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Перекрытие движения сохраняется на Трубной улице в центре Москвы после обрушения крыши здания, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) столицы в четверг.
Ранее столичное управление МЧС сообщило, что в центре столицы обрушилась кровля административного здания, находящегося на реконструкции. Площадь обрушения составила 80 квадратных метров.
"В связи с обрушением здания на Трубной улице до сих пор перекрыто движение. На месте работает коммунальная служба", — говорится в сообщении.
Автомобилистам рекомендуют объезжать зону инцидента через Цветной бульвар, Ананьевский переулок и по прилегающим улицам и переулкам.
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