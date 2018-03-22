В Москве на Трубной улице перекрыто движение

Перекрытие движения сохраняется на Трубной улице в центре Москвы после обрушения крыши здания, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) столицы в четверг.

"В связи с обрушением здания на Трубной улице до сих пор перекрыто движение. На месте работает коммунальная служба", — говорится в сообщении. Ранее столичное управление МЧС сообщило, что в центре столицы обрушилась кровля административного здания, находящегося на реконструкции. Площадь обрушения составила 80 квадратных метров.

Автомобилистам рекомендуют объезжать зону инцидента через Цветной бульвар, Ананьевский переулок и по прилегающим улицам и переулкам.