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Проект по активному долголетию станет системным
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Проект по активному долголетию станет системным 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
21 марта в прямом эфире сетевого вещания «ВМ» побывал руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Петросян. Он рассказал о серьезных демографических изменениях, которые сейчас происходят в столице.
По словам Владимира Петросяна, сейчас в Москве проживают около трех миллионов пенсионеров, что составляет почти 25 процентов всего городского населения.
— Москва будет стареть, — отметил Петросян, добавив, что, помимо этого, в столице растет продолжительность жизни. Сегодня она составляет почти 78 лет.
Поэтому задача правительства города — сделать все необходимое, чтобы люди старшего возраста как можно дольше находились в активном режиме. Так и появился проект по активному долголетию, который мэру столицы предложили члены Общественной палаты Москвы.
По мнению начальника организационно-методического отдела дирекции по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения Москвы Алексея Корнилова, чаще всего активный образ жизни после 55 лет ведут учителя и врачи.
— Они просто продолжают работать в этом возрасте, — рассказал Алексей Корнилов. — А тем, у кого нет такой возможности или необходимости, тоже нужно чувствовать себя востребованными и полезными обществу. Поэтому, считает Корнилов, этот проект очень важен.
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