Проект по активному долголетию станет системным

21 марта в прямом эфире сетевого вещания «ВМ» побывал руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Петросян . Он рассказал о серьезных демографических изменениях, которые сейчас происходят в столице.

По словам Владимира Петросяна, сейчас в Москве проживают около трех миллионов пенсионеров, что составляет почти 25 процентов всего городского населения.

— Москва будет стареть, — отметил Петросян, добавив, что, помимо этого, в столице растет продолжительность жизни. Сегодня она составляет почти 78 лет.

Поэтому задача правительства города — сделать все необходимое, чтобы люди старшего возраста как можно дольше находились в активном режиме. Так и появился проект по активному долголетию, который мэру столицы предложили члены Общественной палаты Москвы.

По мнению начальника организационно-методического отдела дирекции по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения Москвы Алексея Корнилова, чаще всего активный образ жизни после 55 лет ведут учителя и врачи.