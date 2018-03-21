Памятник истории строительства Москвы появится в районе Арбат

На Большой Никитской улице планируют установить памятник истории строительства Москвы . Информацию об этом сообщили 19 марта.

Скульптура появится у дома 7, строение 1.

Установку утвердила Комиссия Московской государственной думы по культуре и массовым коммуникациям.

Противников монумента, посвященного истории строительства, не нашлось, пояснил председатель комиссии Евгений Герасимов

Необходимые документы уже подготовлены.

Напомним, что в настоящее время запланированы работы по благоустройству территорий возле памятников культурного наследия.