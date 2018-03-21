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Памятник истории строительства Москвы появится в районе Арбат
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Памятник истории строительства Москвы появится в районе Арбат 

Управа района Арбат города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
На Большой Никитской улице планируют установить памятник истории строительства Москвы. Информацию об этом сообщили 19 марта.
Скульптура появится у дома 7, строение 1.
Установку утвердила Комиссия Московской государственной думы по культуре и массовым коммуникациям.
Противников монумента, посвященного истории строительства, не нашлось, пояснил председатель комиссии Евгений Герасимов.
Необходимые документы уже подготовлены.
Напомним, что в настоящее время запланированы работы по благоустройству территорий возле памятников культурного наследия.
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