Памятник истории строительства Москвы появится в районе Арбат 

На Большой Никитской улице планируют установить памятник истории строительства Москвы. Информацию об этом сообщили 19 марта.
Скульптура появится у дома 7, строение 1.
Установку утвердила Комиссия Московской государственной думы по культуре и массовым коммуникациям.
Противников монумента, посвященного истории строительства, не нашлось, пояснил председатель комиссии Евгений Герасимов.
Необходимые документы уже подготовлены.
Напомним, что в настоящее время запланированы работы по благоустройству территорий возле памятников культурного наследия.