Ещё
Поезд Москва — Париж — Москва изменит маршрут 22 марта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поезд Москва — Париж — Москва изменит маршрут 22 марта 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Маршрут поезда Москва — Париж — Москва будет временно изменен в связи с забастовкой работников транспорта во Франции, сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».
"По информации французских железных дорог (SNCF), временно изменяется график курсирования поезда №23/452-453/24 в связи с массовой забастовкой работников транспортной отрасли в масштабах всей Франции", — отмечается в сообщении. В четверг, 22 марта поезд из Москвы в Париж проследует только до станции «Страсбург».
Пассажиры смогут воспользоваться местными скоростными поездами Страсбург — Париж для продолжения поездки. Покупка дополнительных билетов на эти поезда не потребуется.
Обратный поезд 22 марта отправится также со станции «Страсбург». «Учитывая возможные перебои в графике движения поездов в связи с забастовкой, пассажирам для трансфера в Страсбург предлагается воспользоваться высокоскоростными поездами», — добавили в пресс-службе.
Помощь в посадке на поезд будет оказана пассажирам сотрудниками SNCF на вокзале «Париж Восточный». Пассажиров также встретят на станции «Страсбург» по пути в Москву.
Ранее "Аэрофлот" заявил об отмене двух рейсов из Москвы в Париж и обратно. Компания обещала пассажирам возможность улететь другим рейсом 22 марта. Изменения также связаны с забастовкой.
Москва24: последние новости
Метеорологи рассказали, когда в Москве растает снег Опытную зону сети 5G запустили в инновационном центре "Сколково" Печатников: смертность в столице снизилась на 38%
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке102
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД107
«Спасите меня»: измученный Краско молит о помощи40
Найдены признаки скорой глобальной катастрофы31
«Девочка в розовом» показала губернатору «жест смерти»349
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение