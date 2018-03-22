Маршрут поезда Москва — Париж — Москва будет временно изменен в связи с забастовкой работников транспорта во Франции, сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».
"По информации французских железных дорог (SNCF), временно изменяется график курсирования поезда №23/452-453/24 в связи с массовой забастовкой работников транспортной отрасли в масштабах всей Франции", — отмечается в сообщении. В четверг, 22 марта поезд из Москвы в Париж проследует только до станции «Страсбург».
Пассажиры смогут воспользоваться местными скоростными поездами Страсбург — Париж для продолжения поездки. Покупка дополнительных билетов на эти поезда не потребуется.
Обратный поезд 22 марта отправится также со станции «Страсбург». «Учитывая возможные перебои в графике движения поездов в связи с забастовкой, пассажирам для трансфера в Страсбург предлагается воспользоваться высокоскоростными поездами», — добавили в пресс-службе.
Помощь в посадке на поезд будет оказана пассажирам сотрудниками SNCF на вокзале «Париж Восточный». Пассажиров также встретят на станции «Страсбург» по пути в Москву.
Ранее "Аэрофлот" заявил об отмене двух рейсов из Москвы в Париж и обратно. Компания обещала пассажирам возможность улететь другим рейсом 22 марта. Изменения также связаны с забастовкой.