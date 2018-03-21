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Движение по трем улицам в Алексеевском районе ограничили из-за ремонтных работ
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Движение по трем улицам в Алексеевском районе ограничили из-за ремонтных работ 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
В Алексеевском районе до 15 июля ограничили движение на участках трех улиц. Там ведутся инженерные работы, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.
Движение ограничено на улице 1-я Мытищинская от дома № 15, строение 1 до пересечения с улицей 2-я Мытищинская. Там ремонт планируется завершить к 1 июля.
До 15 июля нельзя будет проехать на участке от дома № 3, строение 1 на улице 1-я Мытищинская до дома № 2, строение 1 на улице 2-я Мытищинская.
Также до 10 июля работы будут вестись в Графском переулке от дома № 9, строение 4 до дома № 8 на улице 3-я Мытищинская. Ограничения движения будет применяться с поэтапным занятием участком одной полосы.
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