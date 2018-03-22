Московский культурный форум стартует в столице

23 марта в Центральном выставочном зале «Манеж» стартует трехдневный Московский культурный форум. Посетители смогут посмотреть театральные постановки, послушать классическую музыку, принять участие в мастер-классах, сходить на лекцию по современному искусству, пообщаться со знаменитостями — и все это абсолютно бесплатно.

Владимир Немирович-Данченко и — Я бы также порекомендовал сходить на концерт, который будет посвящен 90-летию Эльдара Рязанова, — сказал глава столичного Департамента культуры Александр Кибовский. — Также к 80-летию Владимира Высоцкого пройдет музыкально-литературный спектакль, где выступят Никита Высоцкий и Александр Домогаров. А еще поэт Владислав Маленко подготовил интересную программу, посвященную 125-летию Владимира Маяковского. Программа форума, обещают организаторы, будет интересна как взрослым, так и детям: более 500 учреждений культуры подготовили свыше 800 мероприятий. Так, Государственный музей А. С. Пушкина проведет игру-викторину «Русские классики». Участникам предстоит ответить на вопросы о жизни и творчестве Ивана Тургенева, а победители одними из первых посетят «Дом Муму», как только он откроется после реставрации. Биологический музей им. Тимирязева подготовил эксклюзивные лекции по теме ДНК. Московский театр кукол приглашает всех желающих на открытую репетицию премьерного спектакля «Гиньоль имени Станиславского». Герои постановки — мастера русской сцены, среди которых Константин Станиславский Антон Чехов . Они расскажут, что такое театр, и вспомнят десятки театральных анекдотов.

— Таким образом, мы охватим гуляющих по Москве людей и займем наших посетителей, которым, возможно, придется постоять в очереди на вход в Манеж, — подчеркнул Кибовский, напомнив, что в прошлом году в один из дней на форум пришли 24 500 гостей. Все крупные концерты, театральные постановки и спектакли покажут на главной сцене Московского культурного форума. Впрочем, посмотреть их можно будет, даже не заходя в Манеж. Основные мероприятия в режиме онлайн будут транслировать на экраны, установленные у входа в «Манеж.

Экраны и другие мультимедийные проекты будут работать и на площадках культурного форума. С помощью современных аппаратов посетители смогут, например, сделать фотографию, попав в кадр известного кинофильма.

— В этом году заявлена тема „Театральные семьи. Театральные легенды“, — уточнил Александр Кибовский. — Коллективы покажут спектакли, проведут экскурсии в театральное закулисье. Пройдет в рамках форума — с субботы на воскресенье — и акция „Ночь театров“.

В акции примут участие около 60 столичных театров. Все мероприятия „Ночи театров“ бесплатные, но на них нужно заранее зарегистрироваться.