Ещё
Московский культурный форум стартует в столице
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Московский культурный форум стартует в столице 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
23 марта в Центральном выставочном зале «Манеж» стартует трехдневный Московский культурный форум. Посетители смогут посмотреть театральные постановки, послушать классическую музыку, принять участие в мастер-классах, сходить на лекцию по современному искусству, пообщаться со знаменитостями — и все это абсолютно бесплатно.
Программа форума, обещают организаторы, будет интересна как взрослым, так и детям: более 500 учреждений культуры подготовили свыше 800 мероприятий. Так, Государственный музей А. С. Пушкина проведет игру-викторину «Русские классики». Участникам предстоит ответить на вопросы о жизни и творчестве Ивана Тургенева, а победители одними из первых посетят «Дом Муму», как только он откроется после реставрации. Биологический музей им. Тимирязева подготовил эксклюзивные лекции по теме ДНК. Московский театр кукол приглашает всех желающих на открытую репетицию премьерного спектакля «Гиньоль имени Станиславского». Герои постановки — мастера русской сцены, среди которых Константин Станиславский, Владимир Немирович-Данченко и Антон Чехов. Они расскажут, что такое театр, и вспомнят десятки театральных анекдотов.
— Я бы также порекомендовал сходить на концерт, который будет посвящен 90-летию Эльдара Рязанова, — сказал глава столичного Департамента культуры Александр Кибовский. — Также к 80-летию Владимира Высоцкого пройдет музыкально-литературный спектакль, где выступят Никита Высоцкий и Александр Домогаров. А еще поэт Владислав Маленко подготовил интересную программу, посвященную 125-летию Владимира Маяковского.
Все крупные концерты, театральные постановки и спектакли покажут на главной сцене Московского культурного форума. Впрочем, посмотреть их можно будет, даже не заходя в Манеж. Основные мероприятия в режиме онлайн будут транслировать на экраны, установленные у входа в «Манеж.
— Таким образом, мы охватим гуляющих по Москве людей и займем наших посетителей, которым, возможно, придется постоять в очереди на вход в Манеж, — подчеркнул Кибовский, напомнив, что в прошлом году в один из дней на форум пришли 24 500 гостей.
Экраны и другие мультимедийные проекты будут работать и на площадках культурного форума. С помощью современных аппаратов посетители смогут, например, сделать фотографию, попав в кадр известного кинофильма.
Пройдет в рамках форума — с субботы на воскресенье — и акция „Ночь театров“.
— В этом году заявлена тема „Театральные семьи. Театральные легенды“, — уточнил Александр Кибовский. — Коллективы покажут спектакли, проведут экскурсии в театральное закулисье.
В акции примут участие около 60 столичных театров. Все мероприятия „Ночи театров“ бесплатные, но на них нужно заранее зарегистрироваться.
Вечерняя Москва: последние новости
Погибший от столкновения с электричкой на станции «Заря» переходил пути в неположенном месте Поезда «Иволга» будут курсировать по первому московскому диаметру Общегородские субботники пройдут в Москве 14 и 21 апреля
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В крови Скрипаля нашли «Новичок»157
В России признали бессилие перед США69
Застревание подлодки США во льдах оказалось фейком116
Ученые расшифровали ДНК миниатюрного «пришельца»44
«Украина неуклонно движется к визовому режиму с Россией»227
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение