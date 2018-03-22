С 25 марта начнет действовать летнее расписание для электричек

Почти всем поездам Савеловского направления добавят остановки на платформе Окружная. Исключение только у экспрессов «Большая Волга», которые идут до Дубны и обратно. Кроме того, на всех направлениях части поездов удлинят или наоборот укоротят маршрут, какие-то составы отменят, какие-то добавят. Некоторым электричкам поменяют дни курсирования. В расписании появятся 20 новых поездов, маршруты 16 электричек изменят, 15 будут курсировать с другой периодичностью.

Больше всего изменений ожидается на Белорусском направлении, откуда из Москвы поезда уходят в Париж, Вену Чехию . Как сообщили «РГ» в пресс-службе Московской железной дороги, в основном изменения коснутся пригородных поездов, курсирующих не в часы пик.

Так, электричку N 6233 Москва — Кубинка отправлением в 10.29 с Белорусского вокзала укоротят до Голицыно , при этом прибавив остановок. Выводится поезд N 6705 в 18.43 Москва — Кубинка, вместо него продлевается до Кубинки электричка Москва — Одинцово , отправление в 18.25. До Одинцово запустят дополнительный поезд в 19.54. Добавятся остановки и большому количеству электричек в Трехгорке, Малых Вяземах, Немчиновке, Баковке, Перхушкове, Здравнице, Сетуни, Рабочем поселке и Новодачной.

На Киевском и Павелецком направленияхдобавят поездов до отдаленных населенных пунктов Кресты и Яганово.

Все изменения загружены в онлайн-расписания мобильных приложений: «Расписание» ЦППК, «Яндекс. Электрички» и «Электрички» сервиса Туту.ру.